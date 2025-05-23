Во Львове задержали дельцов, которые предлагали полицейским 18 тысяч долларов за невмешательство в наркобизнес

Преступная группа торговала метадоном и пыталась подкупить правоохранителей во избежание наказания.

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Во Львове правоохранители разоблачили организованную группу, занимавшуюся сбытом метадона. Чтобы продолжить свой «бизнес», лидер преступников попытался подкупить полицейских. Организатора наркоторговли и его сообщников задержали. Сейчас все трое находятся под стражей. Об этом сообщает Нацполиция.

Отмечается, что участники группы занимались оптовой продажей метадона на территории области. Наркотики сбывали из рук в руки и через «закладки», информацию о которых передавали по телефону.

Ранее оперативники уже задерживали лидера группы за организацию производства метадона и одного из самых опасных наркотических веществ — карфентанила. Тогда полиция изъяла крупнейшую в истории Украины разовую партию карфентанила — 20 кг. Его «партнеры» также были разоблачены правоохранителями.

Сейчас оба эти дела находятся на рассмотрении в суде.

Полицейские отмечают: чтобы избежать ответственности за новую преступную деятельность и продолжить наркобизнес, организатор попытался договориться с правоохранителями, предложив им деньги.

Под контролем полиции были задокументированы факты передачи фигурантом неправомерной выгоды сотруднику Управления стратегических расследований во Львовской области на общую сумму 18 тысяч долларов.

Организатора и двух участников преступной группы задержали в процессуальном порядке. Следователи Главного управления Нацполиции во Львовской области сообщили им о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, сбыт наркотических средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Действия организатора также квалифицированы по ч. 3 ст. 369 (предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение).

В ходе обысков в автомобиле одного из фигурантов полицейские обнаружили 4 кг метадона, спрятанные под капотом. Рыночная стоимость наркотика — почти 4,5 млн грн.

По ходатайству прокурора Львовской областной прокуратуры подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Максимальное наказание по инкриминируемым статьям — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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