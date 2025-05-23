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У Львові затримали ділків, які пропонували поліцейським 18 тисяч доларів за невтручання у наркобізнес

16:08, 23 травня 2025
Злочинна група торгувала метадоном і намагалася підкупити правоохоронців, щоб уникнути покарання.
У Львові затримали ділків, які пропонували поліцейським 18 тисяч доларів за невтручання у наркобізнес
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У Львові правоохоронці викрили організовану групу на збуті метадону. Для того, щоб зловмисники продовжили свій «бізнес», їх лідер запропонував правоохоронцям гроші. Поліцейські затримали організатора наркотрафіку та його спільників. Нині усі троє знаходяться під вартою. Про це повідомляє Нацполіція.

Вказується, що члени організованої групи займалися оптовим збутом метадону на території області. Збували «товар» з рук у руки та через закладки, інформацію про наркосхованки надсилали телефоном.

Її лідера оперативники вже затримували за організацію виробництва метадону та одного з найнебезпечніших наркотичних засобів – карфентаніл. Тоді правоохоронці вилучили найбільшу в Україні разову партію карфентанілу — 20 кг. Його «партнерів» також раніше викрили оперативники.

Нині обидві ці справи на розгляді в суді.

Поліцейські зазначають: аби уникнути відповідальності за нову та продовжити наркобізнес, організатор вирішив домовитися з правоохоронцями, запропонувавши гроші.

Під контролем поліцейських було задокументовано факти передачі фігурантом працівнику Управління стратегічних розслідувань у Львівській області неправомірної вигоди на загальну суму 18 тисяч доларів.

Організатора та двох учасників організованої групи затримали у процесуальному порядку. Слідчі Головного управління Національної поліції у Львівській області повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення, збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Дії організатора також кваліфіковані за ч. 3 ст. 369 (пропозиція та надання службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди). 

За результатами обшуків в автомобілі одного з фігурантів поліцейські виявили 4 кг метадону, які заховали під капотом. Вартість наркотику за цінами «чорного» ринку – майже 4,5 млн грн. 

За клопотанням прокурора Львівської обласної прокуратури підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи визначення застави.

Максимальне покарання за інкримінованим статтями – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Національна поліція поліція Львів

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