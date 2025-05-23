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У Дніпровському районі жінка влаштувала стрілянину біля під’їзду – відео

12:32, 23 травня 2025
Жінку, яка відкрила вогонь біля житлового будинку, шукають правоохоронці.
У Дніпровському районі жінка влаштувала стрілянину біля під’їзду – відео
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У Дніпровському районі Києва біля під’їзду житлового будинку жінка відкрила вогонь із зброї. Наразі правоохоронці розшукують порушницю та з’ясовують обставини інциденту.

Про подію повідомляє поліція Києва та місцеві Telegram-канали. Інформація про стрілянину надійшла під час моніторингу соцмереж, де з’явилося відео з кадрами, як жінка робить постріл у напрямку будівлі, а потім залишає місце події.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка займається встановленням всіх деталей інциденту та ідентифікацією правопорушниці. Також правоохоронці вирішують питання щодо кваліфікації злочину.

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поліція Київ

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