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Кабмін вніс зміни до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи

12:14, 23 травня 2025
Зміни стосуються всіх бюджетних установ України, які здійснюють бухгалтерський облік самостійно або з використанням централізованих бухгалтерій.
Кабмін вніс зміни до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи
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Кабінет Міністрів України затвердив нову редакцію Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи. Постанова розроблена з метою удосконалення структури, уточнення повноважень та функцій бухгалтерських служб бюджетних установ. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

«Це рішення стало черговим важливим кроком на шляху реалізації Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, ухваленої для підвищення ефективності діяльності бухгалтерських служб бюджетних установ, оптимізації функціональних обов’язків і повноважень головних бухгалтерів», - заявили у Мінфіні.

Прийнята постанова передбачає:

  • врегулювання форм організації ведення бухгалтерського обліку бюджетної установи з урахуванням норм законодавства;
  • врегулювання відносин бюджетних установ при обслуговуванні централізованою бухгалтерією (ведення бухгалтерського обліку бюджетної установи може здійснюватися на договірних засадах централізованою бухгалтерією бюджетної установи, якій підпорядковується така бюджетна установа);
  • оптимізацію завдань, функціональних обов’язків та повноважень головного бухгалтера та бухгалтерської служби бюджетної установи з урахуванням норм Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів;
  • врегулювання питання підпорядкування бухгалтерської служби безпосередньо керівникові бюджетної установи (керівнику державної служби в органі державної влади).

Зміни стосуються всіх бюджетних установ України, які здійснюють бухгалтерський облік самостійно або з використанням централізованих бухгалтерій. Постанова сприятиме поліпшенню та удосконаленню діяльності бухгалтерських служб таких установ та централізованих бухгалтерій.

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Кабінет Міністрів України

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