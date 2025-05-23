Кабмін вніс зміни до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи

Кабінет Міністрів України затвердив нову редакцію Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи. Постанова розроблена з метою удосконалення структури, уточнення повноважень та функцій бухгалтерських служб бюджетних установ. Про це повідомило Міністерство фінансів України.
«Це рішення стало черговим важливим кроком на шляху реалізації Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, ухваленої для підвищення ефективності діяльності бухгалтерських служб бюджетних установ, оптимізації функціональних обов’язків і повноважень головних бухгалтерів», - заявили у Мінфіні.
Прийнята постанова передбачає:
Зміни стосуються всіх бюджетних установ України, які здійснюють бухгалтерський облік самостійно або з використанням централізованих бухгалтерій. Постанова сприятиме поліпшенню та удосконаленню діяльності бухгалтерських служб таких установ та централізованих бухгалтерій.
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