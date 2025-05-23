Кабмин внес изменения в Типовое положение о бухгалтерской службе бюджетного учреждения

Кабинет Министров Украины утвердил новую редакцию Типового положения о бухгалтерской службе бюджетного учреждения. Постановление разработано с целью совершенствования структуры, уточнения полномочий и функций бухгалтерских служб бюджетных учреждений. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.
«Это решение стало очередным важным шагом на пути реализации Стратегии модернизации системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственном секторе на период до 2025 года, принятой для повышения эффективности деятельности бухгалтерских служб бюджетных учреждений, оптимизации функциональных обязанностей и полномочий главных бухгалтеров», — заявили в Минфине.
Принятое постановление предусматривает:
Изменения касаются всех бюджетных учреждений Украины, которые ведут бухгалтерский учет самостоятельно или с использованием централизованных бухгалтерий. Постановление будет способствовать улучшению и совершенствованию деятельности бухгалтерских служб таких учреждений и централизованных бухгалтерий.
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