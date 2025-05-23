Практика судов
  1. В Украине

Кабмин внес изменения в Типовое положение о бухгалтерской службе бюджетного учреждения

12:14, 23 мая 2025
Изменения касаются всех бюджетных учреждений Украины, которые ведут бухгалтерский учет самостоятельно или с использованием централизованных бухгалтерий.
Кабмин внес изменения в Типовое положение о бухгалтерской службе бюджетного учреждения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины утвердил новую редакцию Типового положения о бухгалтерской службе бюджетного учреждения. Постановление разработано с целью совершенствования структуры, уточнения полномочий и функций бухгалтерских служб бюджетных учреждений. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

«Это решение стало очередным важным шагом на пути реализации Стратегии модернизации системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственном секторе на период до 2025 года, принятой для повышения эффективности деятельности бухгалтерских служб бюджетных учреждений, оптимизации функциональных обязанностей и полномочий главных бухгалтеров», — заявили в Минфине.

Принятое постановление предусматривает:

  • урегулирование форм организации ведения бухгалтерского учета бюджетного учреждения с учетом норм законодательства;
  • урегулирование отношений бюджетных учреждений при обслуживании централизованной бухгалтерией (ведение бухгалтерского учета бюджетного учреждения может осуществляться на договорных основаниях централизованной бухгалтерией бюджетного учреждения, которому подчиняется такое учреждение);
  • оптимизацию задач, функциональных обязанностей и полномочий главного бухгалтера и бухгалтерской службы бюджетного учреждения с учетом норм Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» и других нормативно-правовых актов;
  • урегулирование вопроса подчинения бухгалтерской службы непосредственно руководителю бюджетного учреждения (руководителю государственной службы в органе государственной власти).

Изменения касаются всех бюджетных учреждений Украины, которые ведут бухгалтерский учет самостоятельно или с использованием централизованных бухгалтерий. Постановление будет способствовать улучшению и совершенствованию деятельности бухгалтерских служб таких учреждений и централизованных бухгалтерий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин внес изменения в порядок предоставления субъектами первичного финансового мониторинга информации в Госфинмониторинг о финансовых операциях

Из перечня информации, вносимой в реестр, исключены расхождения между сведениями о конечном бенефициарном собственнике клиента, содержащимися в ЕГР, и информацией о конечном бенефициарном собственнике, полученной субъектом первичного финансового мониторинга в результате проведения проверки клиента.

Административная процедура в земельных отношениях: Верховный Суд определил юрисдикцию споров относительно решений органов местного самоуправления

Верховный Суд высказался относительно юрисдикции судов в разрешении споров в сфере распоряжения землями со стороны органов местного самоуправления.

Границы полномочий Минюста: Верховный Суд определил природу контроля за регистрационными действиями нотариуса

Верховный Суд высказался относительно юрисдикции судов в разрешении споров в сфере применения закона о государственной регистрации юридических лиц.

В Налоговой заявили, что будут составлять протоколы на лиц, которые скрыто торговали через интернет

Более 100 тысяч грн перечислили 475 лицам — Налоговая служба прокомментировала «письма счастья» лицам, которые продают вещи через интернет.

Старые толкования Конституционного Суда о невозможности совмещения должности депутата с должностью министра уже неактуальны – Виталий Безгин

Соавтор законопроекта о совмещении должности народного депутата с должностью министра в правительстве Виталий Безгин считает, что «старые толкования Конституционного Суда не являются актуальными».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео