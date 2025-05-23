Кабмин внес изменения в порядок предоставления субъектами первичного финансового мониторинга информации в Госфинмониторинг о финансовых операциях

Из перечня информации, вносимой в реестр, исключены расхождения между сведениями о конечном бенефициарном собственнике клиента, содержащимися в ЕГР, и информацией о конечном бенефициарном собственнике, полученной субъектом первичного финансового мониторинга в результате проведения проверки клиента.

Фото: fiu.gov.ua

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Кабмин на своем заседании 23 мая внес изменения в Порядок предоставления информации для постановки на учет (снятия с учета или возобновления на учете) субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации и предоставления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Из перечня информации, вносимой в реестр, исключены расхождения между сведениями о конечном бенефициарном собственнике клиента, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, и информацией о конечном бенефициарном собственнике, полученной субъектом первичного финансового мониторинга в результате проведения надлежащей проверки клиента. Слова «аннулирование» заменены словами «прекращение (приостановление) действия, отзыв или аннулирование».

Кроме того, внесены изменения в Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции.

Изменениями предусмотрено, что основаниями для включения или исключения лица из перечня террористов является информация о включении или исключении организации (группы) из перечня террористических организаций (групп), которую подает Служба безопасности Украины в Госфинмониторинг.

Автор: Наталя Мамченко

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