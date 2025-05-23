Практика судов
  1. В Украине

На такси до границы с Молдовой — в Одесской области 22-летний мужчина помогал военнообязанному выехать за деньги

21:33, 23 мая 2025
Разработав маршрут на украинско-молдавскую границу и наняв такси, злоумышленник поехал с клиентом в один из приграничных населенных пунктов, где и был задержан.
На такси до границы с Молдовой — в Одесской области 22-летний мужчина помогал военнообязанному выехать за деньги
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области задержали подозреваемого в незаконной переправке мужчин через государственную границу Украины. 22-летнему фигуранту грозит лишение свободы. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что житель Раздельнянского района, действуя в сговоре с пока не установленным сообщником, за денежное вознаграждение помогал военнообязанному мужчине из другой области покинуть страну в обход пунктов пропуска. Часть оплаты он получил сразу, остальное должен был получить после успешного пересечения границы.

Разработав маршрут к украинско-молдавской границе и наняв такси, злоумышленник отправился с «клиентом» в один из приграничных населенных пунктов Подольского района, где и был задержан.

Пограничники составили протокол по ч. 1 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в отношении 37-летнего гражданина, который пытался незаконно пересечь границу Украины.

Следователи, в свою очередь, изъяли у организатора деньги, полученные преступным путем, и сообщили ему о подозрении в содействии незаконному пересечению государственной границы Украины, совершенному по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений.

За это преступление санкция ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 121 тыс. грн.

В ходе досудебного расследования, которое продолжается под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, полицейские установят все обстоятельства преступления и полный круг лиц, причастных к его организации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция взятка мобилизация военнообязанный граница пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нужны ли в судах полковники и генералы, и будут ли такие судьи независимыми — Пленум Верховного Суда обсудил законопроекты о возвращении военных судов

Присвоение судьям воинских званий, прохождение ими военной службы и соответствующее подчинение командирам, иерархия – какие вопросы возникли во время Пленума Верховного Суда, который обсуждал законопроекты о возвращении системы военных судов.

Судья Верховного Суда Виктор Пророк возмутился тем, что его консультанта мобилизовали

Во время Пленума Верховного Суда Виктор Пророк отметил, что не весь его офис как судьи забронирован.

Собеседования в апелляционные административные суды – 22 мая не все кандидаты смогли дождаться собеседований

Два кандидата прошли собеседования, а еще два претендента на должности судей пока что подождут.

Ассоциации судей и прокуроров Испании проведут забастовку из-за правовых реформ и дефицита кадров

Испанские ассоциации судей и прокуроров призывают к забастовке против последних правовых реформ, а также требуют укомплектования судебной власти и прокуратуры кадрами для обеспечения здоровой рабочей нагрузки.

Пленум Верховного Суда отказал в обращении в КСУ относительно нормы порядка перерасчета пенсий, назначенных по закону о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы

Оснований для обращения в Конституционный Суд по этому поводу Пленум Верховного Суда не нашел.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео