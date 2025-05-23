На такси до границы с Молдовой — в Одесской области 22-летний мужчина помогал военнообязанному выехать за деньги

Разработав маршрут на украинско-молдавскую границу и наняв такси, злоумышленник поехал с клиентом в один из приграничных населенных пунктов, где и был задержан.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области задержали подозреваемого в незаконной переправке мужчин через государственную границу Украины. 22-летнему фигуранту грозит лишение свободы. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что житель Раздельнянского района, действуя в сговоре с пока не установленным сообщником, за денежное вознаграждение помогал военнообязанному мужчине из другой области покинуть страну в обход пунктов пропуска. Часть оплаты он получил сразу, остальное должен был получить после успешного пересечения границы.

Разработав маршрут к украинско-молдавской границе и наняв такси, злоумышленник отправился с «клиентом» в один из приграничных населенных пунктов Подольского района, где и был задержан.

Пограничники составили протокол по ч. 1 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в отношении 37-летнего гражданина, который пытался незаконно пересечь границу Украины.

Следователи, в свою очередь, изъяли у организатора деньги, полученные преступным путем, и сообщили ему о подозрении в содействии незаконному пересечению государственной границы Украины, совершенному по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений.

За это преступление санкция ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 121 тыс. грн.

В ходе досудебного расследования, которое продолжается под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, полицейские установят все обстоятельства преступления и полный круг лиц, причастных к его организации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.