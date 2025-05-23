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На таксі до кордону з Молдовою — на Одещині 22-річний чоловік допомагав військовозобов’язаному виїхати за гроші

21:33, 23 травня 2025
Розробивши маршрут до українсько-молдовського кордону та найнявши таксі, зловмисник поїхав з клієнтом до одного з прикордонних населених пунктів, де й був затриманий.
На таксі до кордону з Молдовою — на Одещині 22-річний чоловік допомагав військовозобов’язаному виїхати за гроші
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На Одещині затримали підозрюваного у незаконному переправлені чоловіків через державний кордон України. 22-річному фігуранту загрожує позбавлення волі. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що житель Роздільнянського району у змові з невстановленим наразі спільником, за грошову винагороду допомагав військовозобов’язаному чоловіку з іншої області покинути державу в обхід пунктів пропуску. Частину гонорару він отримав одразу, а іншу частину мав отримати після успішної оборудки.

Розробивши маршрут до українсько-молдовського кордону та найнявши таксі, зловмисник поїхав з клієнтом до одного з прикордонних населених пунктів Подільського району, де й був затриманий.

Прикордонники склали протокол за ч. 1 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення відносно 37-річного громадянина, який намагався у незаконній спосіб перетнути кордон України.

Слідчі, зі свого боку, вилучили у ділка гроші, які він отримав у незаконний спосіб, та повідомили йому про підозру у сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

За цей злочин санкція ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України передбачає покарання позбавленням волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 121 тис. грн.  

Під час досудового слідства, яке триває під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Південного регіону, поліцейські встановлюватимуть всі обставини злочину та повне коло осіб, які можуть бути до нього причетні.

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