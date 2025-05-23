У високогір’ї Карпат за допомогою дрона відшукали трьох змоклих, змерзлих та голодних чоловіків

У Карпатах врятували трьох чоловіків, які намагалися незаконно перейти кордон з Румунією.

Фото: zahidnuy.kordon

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У високогір’ї України виявили трьох чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон з Румунією, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

За інформацією, порушників знайшли прикордонники відділення «Богдан» Мукачівського загону разом із гірськими рятувальниками ДСНС. Допомогу у пошуках надали оператор безпілотника та співробітники «Групи реагування».

Про те, що в горах перебувають люди, які втратили орієнтування і потребують допомоги, прикордонники дізналися від Рахівського районного відділу ДСНС.

Загубленими виявилися двоє жителів Дніпропетровської області та один мешканець Одещини. Чоловіки самостійно обрали маршрут, сподіваючись незаконно потрапити до Румунії, але складність гірської місцевості перевищила їхні очікування. Змоклі, замерзлі та голодні, вони провели у горах дві доби, перш ніж звернулися по допомогу.

На порушників склали адміністративні протоколи за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення — «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Остаточне рішення щодо їхніх дій прийматиме суд.

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