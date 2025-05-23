Практика судов
  1. В Украине

В высокогорье Карпат с помощью дрона отыскали трех мокрых, замерзших и голодных мужчин

18:32, 23 мая 2025
В Карпатах спасли трех мужчин, которые пытались незаконно перейти границу с Румынией.
В высокогорье Карпат с помощью дрона отыскали трех мокрых, замерзших и голодных мужчин
Фото: zahidnuy.kordon
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В высокогорье Украины обнаружили трех мужчин, которые планировали незаконно пересечь границу с Румынией, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

По информации, нарушителей нашли пограничники отделения «Богдан» Мукачевского отряда вместе с горными спасателями ГСЧС. Помощь в поисках оказали оператор беспилотника и сотрудники «Группы реагирования».

О том, что в горах находятся люди, которые потеряли ориентацию и нуждаются в помощи, пограничники узнали от Раховского районного отдела ГСЧС.

Потерянными оказались двое жителей Днепропетровской области и один житель Одесской области. Мужчины самостоятельно выбрали маршрут, надеясь незаконно попасть в Румынию, но сложность горной местности превысила их ожидания. Промокшие, замерзшие и голодные, они провели в горах двое суток, прежде чем обратились за помощью.

На нарушителей составили административные протоколы по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях - «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Окончательное решение относительно их действий будет принимать суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Румыния пограничники

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нужны ли в судах полковники и генералы, и будут ли такие судьи независимыми — Пленум Верховного Суда обсудил законопроекты о возвращении военных судов

Присвоение судьям воинских званий, прохождение ими военной службы и соответствующее подчинение командирам, иерархия – какие вопросы возникли во время Пленума Верховного Суда, который обсуждал законопроекты о возвращении системы военных судов.

Судья Верховного Суда Виктор Пророк возмутился тем, что его консультанта мобилизовали

Во время Пленума Верховного Суда Виктор Пророк отметил, что не весь его офис как судьи забронирован.

Собеседования в апелляционные административные суды – 22 мая не все кандидаты смогли дождаться собеседований

Два кандидата прошли собеседования, а еще два претендента на должности судей пока что подождут.

Ассоциации судей и прокуроров Испании проведут забастовку из-за правовых реформ и дефицита кадров

Испанские ассоциации судей и прокуроров призывают к забастовке против последних правовых реформ, а также требуют укомплектования судебной власти и прокуратуры кадрами для обеспечения здоровой рабочей нагрузки.

Пленум Верховного Суда отказал в обращении в КСУ относительно нормы порядка перерасчета пенсий, назначенных по закону о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы

Оснований для обращения в Конституционный Суд по этому поводу Пленум Верховного Суда не нашел.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео