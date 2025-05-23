В высокогорье Карпат с помощью дрона отыскали трех мокрых, замерзших и голодных мужчин

В Карпатах спасли трех мужчин, которые пытались незаконно перейти границу с Румынией.

Фото: zahidnuy.kordon

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В высокогорье Украины обнаружили трех мужчин, которые планировали незаконно пересечь границу с Румынией, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

По информации, нарушителей нашли пограничники отделения «Богдан» Мукачевского отряда вместе с горными спасателями ГСЧС. Помощь в поисках оказали оператор беспилотника и сотрудники «Группы реагирования».

О том, что в горах находятся люди, которые потеряли ориентацию и нуждаются в помощи, пограничники узнали от Раховского районного отдела ГСЧС.

Потерянными оказались двое жителей Днепропетровской области и один житель Одесской области. Мужчины самостоятельно выбрали маршрут, надеясь незаконно попасть в Румынию, но сложность горной местности превысила их ожидания. Промокшие, замерзшие и голодные, они провели в горах двое суток, прежде чем обратились за помощью.

На нарушителей составили административные протоколы по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях - «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Окончательное решение относительно их действий будет принимать суд.

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