Правительство согласовало назначение глав Покровской и Вознесенской РГА

Кабмин также назначил заместителя главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Фото: kmu.gov.ua

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В пятницу, 23 мая, Кабинет Министров Украины провел заседание, на котором рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, правительство назначило Алексея Будыка заместителем главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Кроме того, Кабмин согласовал назначение:

Владимира Колосова главой Покровской районной государственной администрации Донецкой области;

главой Покровской районной государственной администрации Донецкой области; Александра Кукурузы главой Вознесенской районной государственной администрации Николаевской области;

главой Вознесенской районной государственной администрации Николаевской области; Максима Столярчука заместителем главы Киевской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Напомним, также Кабмин уволил четырех членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

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