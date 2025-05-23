Правительство согласовало назначение глав Покровской и Вознесенской РГА

В пятницу, 23 мая, Кабинет Министров Украины провел заседание, на котором рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Так, правительство назначило Алексея Будыка заместителем главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
Кроме того, Кабмин согласовал назначение:
Напомним, также Кабмин уволил четырех членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
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