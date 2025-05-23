Кабмин уволил четырех членов ликвидированной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Правительство уволило Алексея Ботезата, Елену Водоложко, Христину Дутку и Анну Сдобнову с должностей членов Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

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Кабинет Министров Украины на своем заседании в пятницу, 23 мая, рассмотрел ряд кадровых вопросов. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство уволило:

Ботезата Алексея Павловича — с должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей;

— с должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей; Водоложко Елену Леонидовну — с должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей;

— с должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей; Дутку Христину Николаевну — с должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей;

— с должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей; Сдобнову Анну Григорьевну — с должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин возложил на Минцифры функции по обеспечению формирования и реализации государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей вместо ликвидированной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Напомним, вместо КРАИЛ сферу азартных игр будет регулировать ПлейСити.

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