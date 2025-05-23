Кабмін звільнив чотирьох членів ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Уряд звільнив Олексія Ботезата, Олену Водолажко, Христину Дутку та Анну Сдобнову з посад з членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

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Кабінет Міністрів України під час свого засідання у п’ятницю, 23 травня, розглянув низку кадрових питань. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд звільнив:

- Ботезата Олексія Павловича з посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей;

- Водолажко Олену Леонідівну з посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей;

- Дутку Христину Миколаївну з посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей;

- Сдобнову Анну Григорівну з посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін поклав на Мінцифри функції із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Нагадаємо, замість КРАІЛ регулювати сферу азартних ігор буде ПлейСіті.

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