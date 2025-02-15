Мінцифри створить новий орган у сфері азартних ігор на заміну КРАІЛ

Щоб гральний ринок працював прозоро та ефективно, Мінцифри створить нову агенцію, яка замінить КРАІЛ.

Джерело фото: ЗМІ

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Політику у сфері азартних ігор тепер формуватиме Міністерство цифрової трансформації — Уряд ухвалив рішення.

Як вказують у Мінцифри, щоб гральний ринок працював прозоро та ефективно, буде створено нову агенцію, яка замінить КРАІЛ.

«Ми визначимо технічні вимоги до цифрових систем, контролюватимемо процес їх розробки, стежитимемо за використанням коштів, які отримає агенція», - пояснили там.

У Мінцифри вказують, що досі оператори надсилали стоси документів до КРАІЛ поштою — у майбутньому процес буде автоматизовано онлайн.

«Щодо вимог для отримання ліцензії грального бізнесу — відсутність податкового боргу, відсутність зв’язку з рф і бездоганна репутація. Якщо оператор отримує два штрафи — ліцензія анулюється», - заявили там.

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