На дорогах Києва 16 лютого очікується ожеледиця

Синоптики також прогнозують вночі 11-13° морозу.

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У неділю, 16 лютого на дорогах столиці синоптики пронозують ожеледицю – І рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики також прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вночі 11-13° морозу, вдень 4-6° морозу.

Як вказують у КМДА, наразі у дорожників для оброблення покриттів вулиць і тротуарів у наявності понад 33 тис. тонн солі та майже 40 тис. тонн піску, а також є необхідна кількість посипальних і пально-мастильних матеріалів.

Водночас для уникнення травматизму киян закликають дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись містом.

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