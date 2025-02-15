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Стало відомо, яка зараз ситуація на ЧАЕС після атаки російського дрона

17:48, 15 лютого 2025
У Держагентстві з управління зоною відчуження розповіли нові деталі про пошкодження та про радіаційний стан.
Стало відомо, яка зараз ситуація на ЧАЕС після атаки російського дрона
Фото: ДСНС
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Як писала «Судово-юридична газета», російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. У Державному агентстві України з управління зоною відчуження розповіли про ситацію на ЧАЕС станом на 15 лютого.

Зазначається, що наявні наскрізні руйнування площею приблизно до 15 кв м.

Досі продовжується гасіння загоряння заповнювача зовнішньої обшивки арки нового безпечного конфайнмента (НБК). З 22:00 до 07:00 було залучено п'ять працівників ДСНС та дві одиниці техніки. А станом на 07:00 було залучено 40 працівників ДСНС та вісім одиниць техніки.

Технічний стан нового конфайнмента наразі такий:

  • наскрізні руйнування площею приблизно до 15 кв м;
  • дефекти обшивки без суцільного руйнування до 200 кв м;
  • пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки;
  • наявні руйнування болтових з’єднань;
  • деформовані вузли з’єднань конструкцій верхньої частини ГТО.

Радіаційний стан у зоні відчуження контролюється. Перевищень потужності еквівалента амбієнтної дози (ПЕАД) і гамма-випромінювання не зафіксовано.

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АЕС Чорнобиль

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