В Україні другий тиждень поспіль зростають ціни на тепличні огірки

Овочі надходять у продаж до 130 грн/кг залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції.

Джерело фото: Freepik

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Ціни на тепличні огірки на українському ринку продовжують зростати другий тиждень поспіль. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit. Овочі надходять у продаж по 90-130 грн/кг ($2,15-3,11/кг), залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як зазначали учасники ринку, такі тенденції насамперед зумовлені подорожчанням імпортної продукції з Туреччини та малооб’ємною пропозицією овочів із місцевих тепличних комбінатів.

«Постачання імпортної продукції досить нерегулярні, що й дозволяє продавцям все частіше переглядати ціни на свою продукцію у бік підвищення», - пояснили аналітики.

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