Замість КРАІЛ регулювати сферу азартних ігор буде ПлейСіті, за яке відповідатиме Михайло Федоров

Агентство ПлейСіті буде координувати міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Кабмін на засіданні 21 березня вирішив утворити державне агентство України ПлейСіті.

Воно буде центральним органом виконавчої влади, а його діяльність буде координуватися через віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

ПлейСіті буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін поклав на Мінцифри функції із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

В свою чергу, Мінцифри заявило, що визначить технічні вимоги до цифрових систем і буде стежити за використанням коштів, які отримає агенція.

«Щодо вимог для отримання ліцензії грального бізнесу — відсутність податкового боргу, відсутність зв’язку з РФ і бездоганна репутація. Якщо оператор отримує два штрафи — ліцензія анулюється» – раніше зазначали у Мінцифри.

Автор: Наталя Мамченко

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