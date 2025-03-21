Кабмін створив нове Держагентство «ПлейСіті» для регулювання азартних ігор та лотерей

Нове відомство відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей.

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Кабінет міністрів на засіданні 21 березня утворив Державне агентство «ПлейСіті». Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, нове відомство відповідатиме за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей.

Діяльність агентства координуватиме Кабмін через очільника Мінцифри Михайла Федорова.

«Утворено Державне агентство України ПлейСіті як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується КМУ через Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - Міністра цифрової трансформації, та який реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри створить новий орган у сфері азартних ігор на заміну КРАІЛ.

Додамо, що Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію КРАІЛ та обмеження реклами азартних ігор.

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