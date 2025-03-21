Очільник МОЗ Ляшко розкрив, коли мають завершити роботи з відновлення Охматдиту у Києві

Будівельні роботи повинні завершитися до початку холодів.

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Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив, що будівельні роботи з відновлення багатопрофільного діагностично-лікувального закладу «Охматдит» у Києві повинні завершитися до початку холодів 2025 року.

Нагадаємо, що дитяча лікарня постраждала внаслідок російської ракетної атаки 8 липня 2024 року.

«До кінця березня – початку квітня завершення розробки проєктної документації, хоч по договору воно і довше робиться, але проєктанти йдуть назустріч і залучили повністю всю команду організації, щоб виконати наше прохання і зробити якомога швидше проєкт. У квітні проходимо всі експертизи, розпочинаємо торги на будівельника, в травні – початок червня повинні розпочатися будівельні роботи, які мають завершитись до початку холодів цього року», – вказав Ляшко.

Наразі, за словами очільника МОЗ, ключова задача – цк якомога швидше відновити ті корпуси, які задіяні в лікувальному процесі.

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