Кабмін скасовує ПТУ – будуть коледжі та центри

Здобувачі професійної освіти отримають статус студентів та курсантів.

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Під час засідання 21 березня Уряд схвалив законопроєкт «Про професійну освіту», який передбачає лише два види професійногої освіти. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, за його словами, в Україні уже обладнали близько 100 майстерень профтехів. Наразі у планах цього року – оновити ще до сотні, на це в бюджеті передбачено більше 500 млн грн.

«Сьогодні ж створюємо нову систему, яка відповідає сучасним викликам та потребам. Систему, яка дає найбільш необхідні та сучасні знання. Збільшуємо фінансову автономію та посилюємо взаємодію закладів професійної освіти з бізнесом. Зокрема, через спільні інвестиційні проєкти. Даємо можливість самостійно управляти коштами, затверджувати штатні розписи та відходити від тарифної сітки», - вказав Шмигаль.

За словами Прем’єра, передбачається оновлений зміст та гнучка система реагування на потреби ринку праці. Модульна структура освітніх програм дасть можливість здобувати професійну кваліфікацію за короткостроковими програмами.

Замість 18 типів закладів професійної освіти з’явиться два.

«Це буде професійний коледж та навчальний центр. А здобувачі професійної освіти отримають статус студентів та курсантів», - пояснив глава Уряду та висловив сподівання, що Парламент підтримає цей законопроєкт.

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