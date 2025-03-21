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У Дніпрі сімейна пара пообідала в’яленою рибою: чоловік помер від ботулізму, жінка — в реанімації

23:12, 21 березня 2025
Отруєння домашньою в’яленою рибою спричинило смерть чоловіка та критичний стан жінки в Дніпрі.
У Дніпрі сімейна пара пообідала в’яленою рибою: чоловік помер від ботулізму, жінка — в реанімації
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У Дніпрі помер чоловік —причиною отруєння, що призвело до смерті, стала в’ялена риба. Про це повідомляє Держпродспоживслужба регіону.

Вказується, що подружня пара з Дніпра, 1964 року народження, вживала домашню сушену непатрану річкову рибу (тарань).

Жінку госпіталізували до реанімації 16 березня, вона досі перебуває на інтенсивній терапії. Її чоловік звернувся до медиків наступного дня, але 18 березня помер у лікарні.

Діагноз «ботулізм» підтверджено лабораторно. У залишках в’яленої риби виявлено ДНК бактерії Clostridium botulinum, яка виробляє смертельно небезпечний токсин.

За цими випадками захворювання на ботулізм спеціалістами проводиться епідрозслідування.

Ботулізм — це важке харчове отруєння, яке може закінчитися смертю. Причина — токсин Clostridium botulinum, що утворюється в продуктах без доступу повітря: в’яленій, соленій чи копченій рибі, домашніх консервах із м’яса, риби чи грибів.

Найчастіше інфекція виникає після вживання непатраної річкової риби домашнього приготування. Токсин не змінює смак чи вигляд продукту, але викликає важкі симптоми: слабкість, порушення зору, мовлення, ковтання, нудоту, блювання, параліч м’язів. Інкубаційний період — від 2 годин до 10 днів.

Інфекція не передається від людини до людини, але хворий може виділяти збудник із фекаліями.

Щоб уникнути ботулізму:

  • не купуйте рибу чи консерви на стихійних ринках;
  • не вживайте продукти зі здутих банок;
  • ретельно обробляйте рибу та овочі перед консервуванням;
  • стерилізуйте домашні консерви за температури 115–120°C не менше 40 хв;
  • зберігайте домашні консерви в холодильнику не довше року.

При перших симптомах негайно звертайтесь до лікаря. Лікування потребує введення спеціального антитоксину та госпіталізації. Без цього смерть може настати вже на 2–3 добу.

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Дніпро отруєння лікарня

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