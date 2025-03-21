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Верховний Суд висловився щодо особливостей визнання факту вчинення антиконкурентних узгоджених дій

16:35, 21 березня 2025
КГС ВС: Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, зокрема, узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
Верховний Суд висловився щодо особливостей визнання факту вчинення антиконкурентних узгоджених дій
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Необхідними умовами застосування ст. 7 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є не лише наявність фактичних даних про те, що певні суб’єкти господарювання можуть бути віднесені до категорії малих чи середніх підприємств, але й про те, що їх дії, по-перше, не призводять до суттєвого обмеження конкуренції, по-друге, сприяють підвищенню конкурентоспроможності малих або середніх підприємців.

Такий висновок зробила колегія суддів КГС ВС.

Звертаючись із позовом, ТОВ-1, ТОВ-2 просили визнати недійсним рішення Антимонопольного комітету України (АМК України) про визнання вчинення позивачами порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону, обґрунтовуючи свої вимоги, зокрема, тим, що АМК України, приймаючи рішення, не досліджував відповідності дій позивачів (які на момент проведення аукціону належали до суб’єктів малого [середнього] підприємництва) з урахуванням положень ст. 7 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Постановою апеляційного господарського суду скасовано рішення суду першої інстанції, яким позов задоволено.

Суд апеляційної інстанції виходив з того, що встановлені АМК України обставини в їх сукупності (схожість документів, які подавалися вказаними учасниками на участь в аукціоні [однакові дефекти друку та схожість текстів документів]; спільне використання однієї ІР-адреси; наявність господарських відносин між вказаними учасниками; одночасне перебування одних і тих же фізичних осіб у трудових відносинах із вказаними учасниками) є узгодженою поведінкою під час участі в аукціоні, яка полягає у спотворенні його результатів, та порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій.

КГС ВС судове рішення апеляційної інстанції залишив без змін, зазначивши таке.

Згідно із ч. 1 ст. 6 та п. 4 ч. 2 цієї ж статті Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, зокрема, узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

Положення ст. 6 цього Закону не застосовуються до будь-яких добровільних узгоджених дій малих або середніх підприємців щодо спільного придбання товарів, які не призводять до суттєвого обмеження конкуренції та сприяють підвищенню конкурентоспроможності малих або середніх підприємців (ст. 7  Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

Необхідними умовами застосування ст. 7 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є не лише наявність фактичних даних про те, що певні суб’єкти господарювання можуть бути віднесені до категорії малих чи середніх підприємств, але й про те, що їхні дії, по-перше, не призводять до суттєвого обмеження конкуренції, а по-друге, – сприяють підвищенню конкурентоспроможності малих або середніх підприємців.

Постанова КГС ВС від 27 лютого 2025 року у справі № 914/400/24 за посиланням. 

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Верховний Суд судова практика КГС ВС

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