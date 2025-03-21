Чоловіки за кордоном зможуть стати на військовий облік і отримати паспорти у спрощеному порядку – Ірина Верещук

Раніше Верещук повідомила, що громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК.

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На розгляд Уряду внесений проект змін до постанови №932, який спрощує взяття на військовий облік українців за кордоном. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

За її словами, це дозволить консульствам і відділенням ДП «Документ» видавати паспорти та інші документи десяткам тисяч наших громадян, які перебувають за межами України.

Нагадаємо, що раніше Ірина Верещук повідомила, що була проведена міжвідомча робоча нарада щодо питань військового обліку наших громадян за кордоном.

«Домовились, що Міноборони в тижневий строк внесуть проєкт постанови, за яким громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК (зараз це дозволено громадянам від 18 до 25 років)», пояснила тоді вона.

Нагадаємо, відповідно до постанови 932 чоловіки віком від 18 до 60 років, які звернулися до відокремленого підрозділу ДМС для оформлення паспорта чи закордонного паспорта з 25 квітня 2024 р. до набрання чинності Законом від 11 квітня 2024 р. № 3633-IX про посилення мобілізації, можуть отримати у такому відокремленому підрозділі оформлені документи у разі пред’явлення військово-облікового документа.

У разі отримання з Реєстру «Оберіг» відомостей про недійсність пред’явленого військово-облікового документа отримання такими особами паспорта здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. У такому разі пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється.

Автор: Наталя Мамченко

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