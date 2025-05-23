У Британії пропонують запровадити хімічну кастрацію за сексуальні злочини

Британія обирає радикальний метод для зниження рецидивів.

Фото: BBC

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Міністерство юстиції Великої Британії розглядає запровадження хімічної кастрації для засуджених за сексуальні злочини — з метою знизити ризик рецидиву та розвантажити переповнені в’язниці, повідомляє CNN.

За словами міністерки юстиції Шабани Махмуд, у пілотному режимі цю процедуру планують застосовувати в 20 виправних установах двох регіонів країни. Опрацьовується також ідея зробити хімічну кастрацію обов’язковою для певних категорій правопорушників.

«Звичайно, життєво важливо, щоб цей підхід застосовувався разом із психологічними процедурами, спрямованими на інші причини правопорушень, як-от прагнення до влади та контролю», — підкреслила міністерка.

Незалежний огляд вироків, представлений у парламенті, констатував: хімічна кастрація може бути недоречною для ґвалтівників, мотивованих саме бажанням панувати над жертвою. Водночас, за даними досліджень, у випадках, коли статевий потяг є ключовим фактором злочину, вона здатна знизити рівень повторних правопорушень до 60%.

Подібні програми вже діють у Німеччині та Данії на добровільній основі, а в Польщі — обов’язково для окремих категорій засуджених.

Крім хімічної кастрації, уряд розглядає й інші заходи для скорочення чисельності в’язнів:

скасування покарань строком до 12 місяців (за винятком злочинів домашнього насильства);

депортація іноземців, засуджених до термінів менше трьох років ув’язнення;

залучення додаткових ресурсів для служби пробації.

Уряд сподівається, що комплексний підхід — поєднання медичних, психологічних та адміністративних заходів — допоможе знизити навантаження на пенітенціарну систему та підвищити безпеку громадян.

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