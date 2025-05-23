Обрано голову Чорнухинського районного суду Полтавської області

Суд очолила Наталія Глущенко.

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У Чорнухинському районному суді Полтавської області відбулися збори суддів, на яких розглядалося питання про обрання голови суду.

Відповідно до рішення зборів суддів Чорнухинського районного суду Полтавської області, за результатами таємного голосування, головою суду обрано суддю Глущенко Наталію Миколаївну з 24 травня 2025 року на строк три роки – до 23 травня 2028 року.

Нагадаємо, обрали голову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

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