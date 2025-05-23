Избран председатель Чернухинского районного суда Полтавской области

Суд возглавила Наталья Глущенко.

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В Чернухинском районном суде Полтавской области состоялось собрание судей, на котором рассматривался вопрос об избрании председателя суда.

В соответствии с решением собрания судей Чернухинского районного суда Полтавской области, по результатам тайного голосования, председателем суда избрана судья Глущенко Наталия Николаевна с 24 мая 2025 года сроком на три года — до 23 мая 2028 года.

Напомним, избрали главу Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.

Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

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