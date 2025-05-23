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Во Львовской области задержали чиновника больницы, который зарабатывал на уклонистах

14:02, 23 мая 2025
Фигурант требовал деньги за «помощь» в продлении инвалидности III группы военнообязанному.
Во Львовской области задержали чиновника больницы, который зарабатывал на уклонистах
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Во Львовской области правоохранители разоблачили на взятке должностное лицо одной из районных больниц.

Как сообщило Управление СБУ во Львовской области, чиновник, который также отвечал за экспертные группы по оценке повседневного функционирования лица (бывшее МСЭК), вымогал взятки за продление инвалидности.

Установлено, что фигурант требовал деньги за «помощь» в продлении инвалидности III группы военнообязанному.

На основании таких «документов» уклонист имел возможность избежать призыва на военную службу по мобилизации.

Стоимость такой «услуги» чиновник оценивал в 2 500 долларов США с человека.

Правоохранители задержали его «с поличным» после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Во время санкционированных следственных действий были обнаружены и изъяты медицинская документация и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности, а также денежные средства, происхождение которых устанавливается.

Должностному лицу медучреждения уже сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

Продолжается следствие для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к указанной противоправной схеме.

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СБУ больница

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