На Львівщині затримали посадовця лікарні, який заробляв на ухилянтах

Фігурант вимагав гроші за «допомогу» у продовженні військовозобов’язаному III групи інвалідності.

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На Львівщині правоохоронці викрили на хабарі посадовця однієї з районних лікарень.

Як повідомило Управління СБУ у Львівській області, посадовець, який також був відповідальним за експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишній МСЕК), вимагав хабарі за продовження груп інвалідності.

Встановлено, що фігурант вимагав гроші за «допомогу» у продовженні військовозобов’язаному III групи інвалідності.

На основі таких «документів» ухилянт мав змогу уникнути призову на військову службу за мобілізацією.

Вартість такої «послуги» посадовець оцінював у 2 500 доларів США з особи.

Правоохоронці затримали його «на гарячому» після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Під час санкціонованих слідчих дій виявлено та вилучено медичну документацію та чорнові записи з доказами протиправної діяльності, а також грошові кошти походження яких встановлюється.

Посадовцю медзакладу вже повідомлено про підозру. Йому обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Триває слідство для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб причетних до вказаної протиправної схеми.

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