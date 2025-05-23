Административная процедура в земельных отношениях: Верховный Суд определил юрисдикцию споров относительно решений органов местного самоуправления

Верховный Суд высказался относительно юрисдикции судов в разрешении споров в сфере распоряжения землями со стороны органов местного самоуправления.

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Верховный Суд определил, что обжалование решений органов местного самоуправления (ОМС) в земельных делах по основаниям нарушения процедуры, установленной Законом Украины «Об административной процедуре», относится к юрисдикции административных судов. К такому выводу Суд пришел в деле по иску Общества к Сумскому городскому совету об отмене его решения о продлении договора аренды земли, принятого в рамках административного производства.

Общество обратилось в административный суд с иском к Сумскому городскому совету о признании противоправным и отмене его решения от 22 мая 2024 года №4794-МР, принятого в рамках административного производства по результатам рассмотрения заявления о продлении договора аренды земельного участка. Истец указывал на нарушение ответчиком требований Закона «Об административной процедуре» от 17 февраля 2022 года №2073-IX, в частности, относительно привлечения заявителя к участию в производстве, права предоставления объяснений и доказательств, а также информирования о времени и месте слушания.

Сумской окружной административный суд определением от 26 сентября 2024 года, оставленным без изменений постановлением Второго апелляционного административного суда от 12 декабря 2024 года, закрыл производство по делу, указав на отсутствие публично-правового спора. Суды исходили из того, что обжалуемое решение Совета касается имущественных прав истца, а потому спор, возникший в этом деле, подлежит рассмотрению по правилам хозяйственного судопроизводства.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Общества, отменил решения судов предыдущих инстанций и направил дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции.

Суд пришел к выводу, что спор возник в рамках административной процедуры в результате действий субъекта властных полномочий – Сумского городского совета, который рассматривал поданное Обществом заявление и принимал решение в пределах своей дискреции. Предметом спора является именно административный акт, а не реализация сторонами права на заключение договора.

Верховный Суд подчеркнул, что согласно абзацу третьему статьи 2 Закона Украины «Об аренде земли» и статьи 17-2 Земельного кодекса Украины, рассмотрение заявлений в сфере аренды земли осуществляется в порядке, установленном Законом Украины «Об административной процедуре». Споры, возникающие по результатам административной процедуры, подлежат рассмотрению административными судами.

Суд привел ряд положений Конституции Украины (часть вторая статьи 55, часть пятая статьи 125), КАС Украины (статьи 2, 4, 19), а также Закона Украины «Об административной процедуре» (статьи 1, 2, 69, 71) и отметил, что орган местного самоуправления в таких отношениях выступает субъектом властных полномочий, выполняющим управленческие функции по распоряжению землями коммунальной собственности.

Административный акт может быть признан противоправным из-за несоблюдения процедурных гарантий, даже если имеются материально-правовые основания для его принятия.

Решение органа местного самоуправления, принятое по результатам рассмотрения заявления юридического лица в рамках административной процедуры в соответствии с Законом Украины «Об административной процедуре», является административным актом и порождает публично-правовой спор. Такой спор относится к юрисдикции административного суда, поскольку его предметом является проверка соблюдения субъектом властных полномочий требований и принципов административной процедуры (в частности, обеспечение участия лица, прозрачности, надлежащего информирования и т.д.). Наличие предыдущих гражданско-правовых или хозяйственных отношений между сторонами (например, договор аренды) не влияет на квалификацию правоотношений как публично-правовых, если обжалуемое решение имеет властный характер и принято в пределах дискреционных полномочий субъекта властных полномочий.

Несоблюдение таким субъектом гарантий, предусмотренных Законом Украины «Об административной процедуре», в процессе принятия административного акта является самостоятельным и достаточным основанием для его обжалования в административном суде независимо от наличия или отсутствия материально-правовых оснований. Если нарушение процедуры повлияло на реализацию права лица (например, не обеспечено участие в производстве, не предоставлена возможность подать доказательства или объяснения, не сообщено о слушании), административный акт подлежит проверке на предмет соответствия не только содержанию, но и форме и процессу его принятия. Такой подход служит реализации принципа надлежащего управления, законных ожиданий и обеспечению эффективной защиты прав лица в публично-правовых отношениях.

Решение органа местного самоуправления, принятое в рамках административной процедуры на основании Закона №2073-IX, является административным актом, а спор относительно него — публично-правовым и подлежит рассмотрению административным судом.

Постановление Верховного Суда от 27 марта 2025 года по делу № 480/5652/24 (административное производство № К/990/48787/24).

Автор: Наталя Мамченко

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