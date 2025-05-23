Конституционно-правовые и теоретические основы модернизации украинского парламентаризма — в КСУ презентовали монографию

Судьи КСУ обсудили конституционные основы украинского парламентаризма.

Фото: ccu.gov.ua

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В КСУ 22 мая состоялась презентация коллективной монографии на тему «Конституционно-правовые и теоретические основы модернизации украинского парламентаризма в условиях реализации европейского выбора». Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

В мероприятии, которое проходило в смешанном формате, приняли участие исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин, судьи Суда Виктор Кичун, Василий Лемак, Олег Первомайский, сотрудники патронатных служб судей, Секретариата Суда, ученые.

В своем выступлении Александр Петришин отметил, что монография охватывает широкий спектр проблемных вопросов функционирования парламентаризма как одного из фундаментальных институтов демократического конституционализма. Издание состоит из девяти тематических разделов, подготовленных ведущими украинскими учеными.

По словам Александра Петришина, авторы провели всесторонний анализ исторических истоков и концептуальных основ парламентаризма, его категориально-правовой природы, международных стандартов, а также особенностей становления и развития этого института в Украине. Особое внимание уделено взаимосвязи парламентаризма с украинским конституционализмом, его функционированию в условиях вызовов авторитаризма, развитию конституционно-правовой ответственности, цифровой модернизации государственного управления, децентрализации и реформе территориального управления.

По убеждению Александра Петришина, комплексный подход и высокий научный уровень монографии делают ее важным источником для всех, кто интересуется развитием парламентаризма в Украине, в частности в контексте реализации ее европейского выбора.

Издание презентовали его авторы: директор Института государства и права имени В. М. Корецкого Национальной академии наук Украины, доктор юридических наук, профессор, академик НАПрН Украины, вице-президент НАПрН Украины Александр Скрыпнюк, ведущий научный сотрудник этого же Института, доктор юридических наук, профессор Александр Батанов, ученый секретарь Института, доктор юридических наук, профессор Анжелика Крусян, а также рецензент — ведущий научный сотрудник отдела конституционного права и местного самоуправления Института государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины, доктор юридических наук, профессор Олег Марцеляк.

Александр Скрыпнюк отметил, что монография посвящена 75-летию Института государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины, которое отмечалось в прошлом году. Над монографией более двух с половиной лет работал коллектив из 11 ведущих ученых Института, которые комплексно исследовали ключевые основы парламентаризма в условиях евроинтеграционных процессов.

В своих выступлениях авторы монографии подробно охарактеризовали ее структуру, ключевые акценты и концептуальное наполнение. Было отмечено, что в издании:

▪️ освещены доктринальные проблемы парламентаризма как конституционно-правового феномена, концепта, международного стандарта и объекта рецепции в конституционном праве;

▪️ рассмотрены концептуальные конституционные проблемы становления и развития парламентаризма в современной Украине в контексте европейского опыта;

▪️ проанализированы дискуссионные вопросы функционирования парламентаризма в условиях различных политических режимов;

▪️ исследовано становление и развитие парламентского права в Украине;

▪️ рассмотрены проблемы развития парламентаризма в Украине в контексте децентрализации и реформы территориального управления;

▪️ затронуты вопросы развития парламентаризма в фокусе конституционно-правовой ответственности;

▪️ исследованы проблемы развития парламентаризма в контексте национальной идеи и юридической доктрины Украины.

Участники мероприятия подчеркнули значимость представленной монографии как основательного научного исследования, углубляющего понимание современного парламентаризма и его конституционно-правовых основ в условиях европейской интеграции. Они отметили, что монография имеет не только академическую, но и прикладную ценность, поскольку формирует основу для дальнейших научных исследований и практических шагов в этой сфере.

Монография рассчитана на ученых, преподавателей, магистров и студентов юридических специальностей учреждений высшего образования, народных депутатов, должностных лиц государственной власти, всех, кто интересуется вопросами парламентаризма.

Фото: ccu.gov.ua

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