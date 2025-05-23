Конституційно-правові та теоретичні засади модернізації українського парламентаризму — у КСУ презентували монографію

Судді КСУ обговорили конституційні засади українського парламентаризму.

Фото: ccu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У КСУ 22 травня відбулася презентація колективної монографії на тему «Конституційно-правові та теоретичні засади модернізації українського парламентаризму в умовах реалізації європейського вибору». Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Участь у заході, що відбувся у змішаному форматі, взяли виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України Олександр Петришин, судді Суду Віктор Кичун, Василь Лемак, Олег Первомайський, працівники патронатних служб суддів, Секретаріату Суду, науковці.

У своєму виступі Олександр Петришин зазначив, що монографія охоплює широкий спектр проблемних питань функціонування парламентаризму як одного з фундаментальних інститутів демократичного конституціоналізму. Видання складається з дев’яти тематичних розділів, підготовлених провідними українськими науковцями.

За словами Олександра Петришина, автори здійснили ґрунтовний аналіз історичних витоків та концептуальних засад парламентаризму, його категоріально-правової природи, міжнародних стандартів, а також особливостей становлення і розвитку цього інституту в Україні. Особливу увагу приділено взаємозв’язку парламентаризму з українським конституціоналізмом, його функціонуванню в умовах викликів авторитаризму, розвитку конституційно-правової відповідальності, цифрової модернізації державного управління, децентралізації та реформи територіального врядування.

На переконання Олександра Петришина, комплексність підходу та високий науковий рівень монографії роблять її важливим джерелом для усіх, хто цікавиться розвитком парламентаризму в Україні, зокрема в контексті реалізації її європейського вибору.

Видання презентували його автори: директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, віцепрезидент НАПрН України Олександр Скрипнюк, провідний науковий співробітник цього ж Інституту, доктор юридичних наук, професор Олександр Батанов, учений секретар Інституту, доктор юридичних наук, професор Анжеліка Крусян, а також рецензент – провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор Олег Марцеляк.

Олександр Скрипнюк зазначив, що монографія присвячена 75-річчю Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, яке відзначали минулого року. Над монографією понад два з половиною роки працював колектив із 11 провідних учених Інституту, які комплексно дослідили ключові засади парламентаризму в умовах євроінтеграційних процесів.

У своїх виступах автори монографії детально охарактеризували її структуру, ключові акценти та концептуальне наповнення. Було зазначено, що у виданні:

▪️ висвітлено доктринальні проблеми парламентаризму як конституційно-правового феномена, концепту, міжнародного стандарту та об’єкту рецепції у конституційному праві;

▪️ розглянуто концептуальні конституційні проблеми становлення та розвитку парламентаризму в сучасній Україні у контексті європейського досвіду;

▪️ проаналізовано дискусійні питання функціонування парламентаризму в умовах різних політичних режимів;

досліджено становлення й розвиток парламентського права Україні;

▪️ розглянуто проблеми розвитку парламентаризму в Україні у контексті децентралізації та реформи територіального врядування;

▪️ порушено питання розвитку парламентаризму у фокусі конституційно-правової відповідальності;

▪️ досліджено проблеми розвитку парламентаризму в контексті національної ідеї та юридичної доктрини України.

Учасники заходу підкреслили значущість презентованої монографії як ґрунтовного наукового дослідження, що поглиблює розуміння сучасного парламентаризму та його конституційно-правових засад в умовах європейської інтеграції. Вони відзначили, що монографія має не лише академічну, а й прикладну цінність, адже формує основу для подальших наукових досліджень і практичних кроків у цій сфері.

Монографія розрахована на науковців, викладачів, магістрів та студентів юридичних спеціальностей закладів вищої освіти, народних депутатів, посадових осіб державної влади, усіх, хто цікавиться питаннями парламентаризму.

Фото: ccu.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій