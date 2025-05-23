В Британии предлагают ввести химическую кастрацию за сексуальные преступления

Британия выбирает радикальный метод для снижения рецидивов.

Фото: BBC

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Министерство юстиции Великобритании рассматривает введение химической кастрации для осужденных за сексуальные преступления - с целью снизить риск рецидива и разгрузить переполненные тюрьмы, сообщает CNN.

По словам министра юстиции Шабаны Махмуд, в пилотном режиме эту процедуру планируют применять в 20 исправительных учреждениях двух регионов страны. Прорабатывается также идея сделать химическую кастрацию обязательной для определенных категорий правонарушителей.

«Конечно, жизненно важно, чтобы этот подход применялся вместе с психологическими процедурами, направленными на другие причины правонарушений, например стремление к власти и контролю», - подчеркнула министр.

Независимый обзор приговоров, представленный в парламенте, констатировал: химическая кастрация может быть неуместной для насильников, мотивированных именно желанием господствовать над жертвой. В то же время, по данным исследований, в случаях, когда половое влечение является ключевым фактором преступления, она способна снизить уровень повторных правонарушений до 60%.

Подобные программы уже действуют в Германии и Дании на добровольной основе, а в Польше - обязательно для отдельных категорий осужденных.

Кроме химической кастрации, правительство рассматривает и другие меры для сокращения численности заключенных:

- отмена наказаний сроком до 12 месяцев (за исключением преступлений домашнего насилия);

- депортация иностранцев, осужденных к срокам менее трех лет заключения;

- привлечение дополнительных ресурсов для службы пробации.

Правительство надеется, что комплексный подход - сочетание медицинских, психологических и административных мер - поможет снизить нагрузку на пенитенциарную систему и повысить безопасность граждан.

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