Уряд погодив призначення голів Покровської та Вознесенської РДА

У п’ятницю, 23 травня, Кабінетом Міністрів України провів засідання, на якому розглянув кадрові питання. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, уряд призначив Олексія Будика заступником голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.
Крім того, Камін погодив призначення:
Нагадаємо, також Кабмін звільнив чотирьох членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.
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