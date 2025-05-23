Уряд погодив призначення голів Покровської та Вознесенської РДА

Кабмін також призначив заступника голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Фото: kmu.gov.ua

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У п’ятницю, 23 травня, Кабінетом Міністрів України провів засідання, на якому розглянув кадрові питання. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, уряд призначив Олексія Будика заступником голови Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Крім того, Камін погодив призначення:

Володимира Колосова головою Покровської районної державної адміністрації Донецької області;

головою Покровської районної державної адміністрації Донецької області; Олександра Кукурузи головою Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області;

головою Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської області; Максима Столярчука заступником голови Київської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Нагадаємо, також Кабмін звільнив чотирьох членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

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