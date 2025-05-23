Кабмін вніс зміни до порядку подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції

Виключено з переліку інформації, що вноситься до реєстру, розбіжності між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника клієнта, які містяться в ЄДР, та інформацією про кінцевого бенефіціарного власника, отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу у результаті проведення перевірки клієнта.

Фото: fiu.gov.ua

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Кабмін на своєму засіданні 23 травня вніс зміни до Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку чи поновлення на обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Виключено з переліку інформації, що вноситься до реєстру, розбіжності між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, та інформацією про кінцевого бенефіціарного власника, отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу у результаті проведення належної перевірки клієнта. Слова «анулювання» замінено словами «припинення (зупинення) дії, відкликання або анулювання».

Крім того, внесені зміни до Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Змінами передбачено, що підставами для включення чи виключення особи з переліку терористів є інформація про включення чи виключення організації (групи) з переліку терористичних організацій (груп), яку подає Служба безпеки України до Держфінмоніторингу.

Автор: Наталя Мамченко

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