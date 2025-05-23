В Днепровском районе женщина устроила стрельбу возле подъезда – видео

Женщину, которая открыла огонь возле жилого дома, ищут правоохранители.

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В Днепровском районе Киева возле подъезда жилого дома женщина открыла огонь из оружия. Сейчас правоохранители разыскивают нарушительницу и выясняют обстоятельства инцидента.

О происшествии сообщает полиция Киева и местные Telegram-каналы. Информация о стрельбе поступила во время мониторинга соцсетей, где появилось видео с кадрами, как женщина делает выстрел в направлении здания, а затем покидает место происшествия.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая занимается установлением всех деталей инцидента и идентификацией правонарушительницы. Также правоохранители решают вопрос о квалификации преступления.

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