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В Естонії більшість рішень щодо аліментів прийматиме ШІ

12:50, 23 травня 2025
В Естонії підкреслили, що ШІ можна використовувати в інтересах дитини.
В Естонії більшість рішень щодо аліментів прийматиме ШІ
Фото: coe.int
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В Естонії штучний інтелект прийматиме початкове рішення у спорах щодо сплати аліментів, яке згодом буде затверджене суддею.

Міністерка юстиції та цифровізації Естонії Лійса Пакоста повідомила, що таке положення міститься в коаліційній угоді між Партією реформ та Eesti 200, пише Err.ee.

«Наша мета — захистити дитину та краще забезпечити дотримання її інтересів. Наразі ми спостерігаємо надмірну кількість судових спорів щодо суми аліментів. Умовно кажучи, витрачаються тисячі євро на суперечки через різницю в 40 євро на місяць.

Наша пропозиція — активніше використовувати штучний інтелект для розрахунку суми виплат. Ідея полягає в тому, щоб запропонувати батькам рішення, засноване на даних і справедливе», — сказала вона.

Посадовиця наголосила, що звернення до суду часто призводить до того, що батьки починають звинувачувати одне одного. Судові протоколи виявляються переповненими звинуваченнями в тому, який один або інший з батьків начебто поганий.

«Але дитина врешті прочитає ці документи, коли виросте — і це не сприяє досягненню справжньої мети. Обидва батьки повинні співпрацювати та робити все можливе для добробуту дитини.

У цьому випадку ми можемо використовувати штучний інтелект в інтересах дитини, дозволяючи приймати розумніші, засновані на даних рішення, що підтримують її фізичне та психічне здоров’я. Зрештою, це також може зекономити час і гроші обом батькам, які перебувають у конфлікті», — додала вона.

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Естонія штучний інтелект

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