Пленум Верховного Суду вирішив, що законопроекти про зміну підстав притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності потребують доопрацювання

Законопроекти 13137 та 13137-1, які стосуються дисциплінарної відповідальності суддів та адвокатів, запровадження платних скарг на суддів, грошових стягнень за дисциплінарні проступки, мають бути доопрацьовані.

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Пленум Верховного Суду 23 травня затвердив висновок щодо законопроектів 13137 та 13137-1 про зміну дисциплінарних та інших процедур щодо суддів, вказавши, що ці законопроекти містять істотні недоліки та потребують доопрацювання.

Загалом законопроекти передбачають досить широке коло змін, і вони стосуються не лише суддів, але й інших професій – зокрема відповідальності адвокатів. А саме, пропонується передбачити у законі про адвокатуру, що окрема ухвала суду, якою встановлено факт зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов’язків адвокатом, є підставою для дисциплінарного провадження щодо адвоката.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», у разі ухвалення законопроекту 13137 злісним скаржникам на суддів доведеться платити за кожну скаргу до 30 тисяч грн. Так, ВРП за певних обставин зможе визнати, що особа зловживає правом на подання дисциплінарної скарги. У такому разі на скаржника буде покладено обов’язок здійснювати плату за подання наступних дисциплінарних скарг у сумі до 10 розмірів прожиткового мінімуму строком до 3 років.

Також депутати пропонують поділити усі дисциплінарні проступки судді на незначні, серйозні та істотні. Карати звільненням суддів будуть лише за істотні порушення.

За незначний проступок до судді може бути застосовано попередження, догану — з позбавленням доплат на 1 місяць або ж сувору догану — з позбавленням доплат на 3 місяці.

За серйозний проступок: грошове стягнення від 25 до 50% місячної винагороди з позбавленням доплат на 6 місяців чи суворе грошове стягнення від 50 до 100% місячної винагороди з позбавленням доплат на 9 місяців або переведення до суду нижчого рівня з позбавленням доплат на 1 рік.

При цьому, як писала «Судово-юридична газета», суддів не зможуть звільнити за прояв грубої неповаги до інших суддів чи адвокатів, порушення гласності і відкритості процесу, несвоєчасне подання копії рішення до Реєстру та інші проступки, якщо це не призвело до «істотних» наслідків.

Крім того, з переліку підстав дисциплінарної відповідальності суддів пропонується викреслити неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення електронної декларації, а також зазначення в е-декларації завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, визначених законодавством.

Як зазначив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час обговорення, інститут дисциплінарної відповідальності за недосконалого правового регулювання здатний підірвати незалежність судової влади. Будь-яка реформа судової системи не повинна призводити до підриву судової влади.

Окремі запропоновані новації викликають питання стосовно відповідності європейським стандартам та практиці ЄСПЛ.

Зокрема, дискусійними є положення стосовно відсторонення суддів, його тривалості, чіткості визначення підстав дисциплінарної відповідальності, широкі межі розгляду дисциплінарного органу, нечітка термінологія у формулюванні положень законопроектів, запровадження грошових стягнень для суддів, запровадження плати за подання скарг на суддів тощо.

Консультативна рада європейських суддів у своєму висновку наголошувала, що підстави притягнення до відповідальності суддів мають бути чітко визначені.

Після відповідного обговорення Пленум ВС вирішив, що законопроекти потребують доопрацювання.

Нагадаємо, 22 травня Вища рада правосуддя звернулася до Венеційської комісії стосовно надання висновку на вказані законопроекти.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», Пленум Верховного Суду обговорив законопроекти 13048 і 13048-1 про відновлення системи військових судів в Україні.

Також Пленум Верховного Суду рекомендував відхилити законопроект 13165 про перевірку суддів Верховного Суду та ВАКС протягом 2 років ВККС за участі ГРД. Натомість законопроекти 13165-1 та 13165-2 – доопрацювати з урахуванням застережень, викладених у висновку Пленуму Верховного Суду.

Автор: Наталя Мамченко

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