На Прикарпатті в результаті конфлікту чоловік побив тещу, дружину і її сестру

В результаті бійки теща потрапила на операційний стіл, а зять можу опинитися у в’язниці.

Фото: if.npu.gov.ua

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В одному з сіл Більшівцівської громади Івано-Франківської області 18 травня між родичами виник конфлікт, у результаті якого 35-річний зять побив власну тещу, дружину та її неповнолітню сестру. Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

За попередніми даними слідства, чоловік розпивав алкоголь у будинку родини, а потім, перебуваючи в стані сп’яніння, напав на 40-річну тещу — наніс їй численні удари руками та ногами. Крім того, жінка старшої дочки отримала тілесні ушкодження, а молодшій вирвали пасмо волосся. Потерпіла була госпіталізована та успішно прооперована.

Зловмисника затримали «на гарячому» слідчо-оперативники, йому вже повідомлено про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 121 ККУ). Під час досудового розслідування правоохоронці також перевіряють обставини побиття двох інших потерпілих — дружини та сестри, після чого зять може отримати додаткові підозри за статтями 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 126 (побої і мордування) ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

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