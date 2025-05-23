На Прикарпатье в результате конфликта мужчина избил тещу, жену и ее сестру

В результате драки теща попала на операционный стол, а зять могу оказаться в тюрьме.

Фото: if.npu.gov.ua

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В одном из сел Большовцевской общины Ивано-Франковской области 18 мая между родственниками возник конфликт, в результате которого 35-летний зять избил собственную тещу, жену и ее несовершеннолетнюю сестру. Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

По предварительным данным следствия, мужчина распивал алкоголь в доме семьи, а затем, находясь в состоянии опьянения, напал на 40-летнюю тещу - нанес ей многочисленные удары руками и ногами. Кроме того, жена старшей дочери получила телесные повреждения, а младшей вырвали прядь волос. Потерпевшая была госпитализирована и успешно прооперирована.

Злоумышленника задержали «на горячем» следственно-оперативники, ему уже сообщено о подозрении за умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УКУ). Во время досудебного расследования правоохранители также проверяют обстоятельства избиения двух других потерпевших - жены и сестры, после чего зять может получить дополнительные подозрения по статьям 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и 126 (побои и истязания) УКУ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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