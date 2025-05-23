Зеленский присвоил 38-й бригаде морской пехоты почетное наименование «имени гетмана Петра Сагайдачного»

Почетное наименование 38-й бригаде морской пехоты присвоено с целью восстановления исторических традиций национального войска.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное наименование «имени гетмана Петра Сагайдачного» 38-й отдельной бригаде морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Главы государства.

Почетное наименование присвоено с целью восстановления исторических традиций национального войска, с учетом образцового выполнения возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины.

«Присвоить 38 отдельной бригаде морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины почетное наименование «имени гетмана Петра Сагайдачного» и впредь именовать ее — 38 отдельная бригада морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины», — говорится в тексте указа.

Указывается, что данный Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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