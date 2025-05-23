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Зеленський присвоїв 38-й бригаді морської піхоти почесне найменування «імені гетьмана Петра Сагайдачного»

16:03, 23 травня 2025
Почесне найменування 38-й бригаді морської піхоти присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська.
Зеленський присвоїв 38-й бригаді морської піхоти почесне найменування «імені гетьмана Петра Сагайдачного»
Фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування «імені гетьмана Петра Сагайдачного» 38-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ з’явився на офіційному сайті Глави держави.

Почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України.

«Присвоїти 38 окремій бригаді морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України почесне найменування «імені гетьмана Петра Сагайдачного» та надалі іменувати її — 38 окрема бригада морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного Військово-Морських Сил Збройних Сил України», - йдеться у тексті указу.

Зазначається, що цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Володимир Зеленський

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