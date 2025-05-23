Обрано голову Подільського районного суду міста Кропивницького

Суд очолила Ірина Шевченко.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

23 травня судді Подільського районного суду міста Кропивницького провели збори. За підсумками таємного голосування головою суду на три роки обрали Ірину Шевченко.

Нагадаємо, обрали голову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.