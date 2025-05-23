Як отримати безоплатну правничу допомогу дистанційно мешканцям ТОТ – пояснив Мін’юст

Мешканці ТОТ мають право на безоплатну правничу допомогу, яку можна отримати дистанційно.

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Мешканці тимчасово окупованих територій України можуть скористатися своїм правом на безоплатну правову допомогу — навіть на відстані. Міністерство юстиції нагадує: консультації та юридичний супровід доступні онлайн, що дозволяє людям отримати підтримку, попри виклики, пов’язані з війною. Проєкт є частиною стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року.

Як звернутися за допомогою?

Мешканці окупованих територій можуть отримати юридичні консультації через Telegram-бот @LegalAidUkraineBot, або написавши в особисті повідомлення сторінок системи БПД у Facebook та Instagram. Також можливо зателефонувати через Telegram для усної консультації.

Після звернення рекомендується видалити листування та історію дзвінків задля безпеки.

Яку допомогу можна отримати?

Доступна як первинна, так і вторинна правнича допомога:

Первинна — надання юридичних консультацій, допомога зі складанням заяв, скарг тощо.

Вторинна — представництво в суді, підготовка процесуальних документів.

Хто має право на вторинну допомогу?

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу», на неї мають право:

особи з низьким доходом,

пенсіонери, люди з інвалідністю,

ВПО,

ветерани війни та родини загиблих,

потерпілі від воєнних злочинів,

діти.

Як подати звернення на вторинну допомогу?

Заявку можна подати онлайн — документи підписуються КЕП та надсилаються електронною поштою. Якщо КЕП немає, допускається надсилання фото заяви з підписом, але надалі доведеться підтвердити свою особу через відеозв’язок, пред’явивши документи.

Міністерство юстиції наголошує: забезпечення доступу до правової допомоги — це конкретне втілення принципів безбар’єрності, коли кожен має можливість захистити свої права, незалежно від обставин.

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