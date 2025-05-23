Як отримати безоплатну правничу допомогу дистанційно мешканцям ТОТ – пояснив Мін’юст

Мешканці тимчасово окупованих територій України можуть скористатися своїм правом на безоплатну правову допомогу — навіть на відстані. Міністерство юстиції нагадує: консультації та юридичний супровід доступні онлайн, що дозволяє людям отримати підтримку, попри виклики, пов’язані з війною. Проєкт є частиною стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року.
Як звернутися за допомогою?
Мешканці окупованих територій можуть отримати юридичні консультації через Telegram-бот @LegalAidUkraineBot, або написавши в особисті повідомлення сторінок системи БПД у Facebook та Instagram. Також можливо зателефонувати через Telegram для усної консультації.
Після звернення рекомендується видалити листування та історію дзвінків задля безпеки.
Яку допомогу можна отримати?
Доступна як первинна, так і вторинна правнича допомога:
Хто має право на вторинну допомогу?
Відповідно до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу», на неї мають право:
Як подати звернення на вторинну допомогу?
Заявку можна подати онлайн — документи підписуються КЕП та надсилаються електронною поштою. Якщо КЕП немає, допускається надсилання фото заяви з підписом, але надалі доведеться підтвердити свою особу через відеозв’язок, пред’явивши документи.
Міністерство юстиції наголошує: забезпечення доступу до правової допомоги — це конкретне втілення принципів безбар’єрності, коли кожен має можливість захистити свої права, незалежно від обставин.
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