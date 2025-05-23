Практика судів
  1. В Україні

Як отримати безоплатну правничу допомогу дистанційно мешканцям ТОТ – пояснив Мін’юст

22:36, 23 травня 2025
Мешканці ТОТ мають право на безоплатну правничу допомогу, яку можна отримати дистанційно.
Як отримати безоплатну правничу допомогу дистанційно мешканцям ТОТ – пояснив Мін’юст
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мешканці тимчасово окупованих територій України можуть скористатися своїм правом на безоплатну правову допомогу — навіть на відстані. Міністерство юстиції нагадує: консультації та юридичний супровід доступні онлайн, що дозволяє людям отримати підтримку, попри виклики, пов’язані з війною. Проєкт є частиною стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року.

Як звернутися за допомогою?

Мешканці окупованих територій можуть отримати юридичні консультації через Telegram-бот @LegalAidUkraineBot, або написавши в особисті повідомлення сторінок системи БПД у Facebook та Instagram. Також можливо зателефонувати через Telegram для усної консультації.

Після звернення рекомендується видалити листування та історію дзвінків задля безпеки.

Яку допомогу можна отримати?

Доступна як первинна, так і вторинна правнича допомога:

  • Первинна — надання юридичних консультацій, допомога зі складанням заяв, скарг тощо.
  • Вторинна — представництво в суді, підготовка процесуальних документів.

Хто має право на вторинну допомогу?

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу», на неї мають право:

  • особи з низьким доходом,
  • пенсіонери, люди з інвалідністю,
  • ВПО,
  • ветерани війни та родини загиблих,
  • потерпілі від воєнних злочинів,
  • діти.

Як подати звернення на вторинну допомогу?

Заявку можна подати онлайн — документи підписуються КЕП та надсилаються електронною поштою. Якщо КЕП немає, допускається надсилання фото заяви з підписом, але надалі доведеться підтвердити свою особу через відеозв’язок, пред’явивши документи.

Міністерство юстиції наголошує: забезпечення доступу до правової допомоги — це конкретне втілення принципів безбар’єрності, коли кожен має можливість захистити свої права, незалежно від обставин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Міністерство юстиції України окуповані території

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи потрібні у судах полковники і генерали, та чи будуть такі судді незалежними — Пленум Верховного Суду обговорив законопроекти про повернення військових судів

Присвоєння суддям військових звань, проходження ними військової служби і відповідне підпорядкування командирам, ієрархія – які питання виникли під час Пленуму Верховного Суду, який обговорював законопроекти про повернення системи військових судів.

Суддя Верховного Суду Віктор Пророк обурився тим, що мобілізували його консультанта

Під час Пленуму Верховного Суду Віктор Пророк зазначив, що не весь його офіс як судді заброньований.

Співбесіди в апеляційні адміністративні суди – 22 травня не всі кандидати змогли дочекатися співбесід

Два кандидати пройшли співбесіди, а ще два претенденти на посади суддів поки що почекають.

Асоціації суддів та прокурорів Іспанії проведуть страйк через правові реформи і дефіцит кадрів

Іспанські асоціації суддів та прокурорів закликають до страйку проти останніх правових реформ, а також вимагають укомплектування судової влади та прокуратури кадрами для забезпечення здорового робочого навантаження.

Пленум ВС відмовив у зверненні до КСУ щодо норми порядку проведення перерахунку пенсій, призначених за законом про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби

Підстав для звернення до Конституційного Суду з цього приводу Пленум Верховного Суду не знайшов

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео