Замість світла Альфа-PVP – киянин придумав новий спосіб доставки наркотиків

У Києві судитимуть наркоторговця, який розповсюджував психотропи в лампочках через пошту.

Фото: UA.KyivPolice

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Столичні слідчі завершили розслідування справи 35-річного мешканця Києва, якого обвинувачують у розповсюдженні психотропних речовин через поштові відправлення. Зловмисник пакував наркотики у звичайні лампочки та надсилав їх клієнтам поштою. Про це повідомила поліція Києва.

Поліцейські затримали чоловіка біля поштового відділення, коли той намагався надіслати чергову партію «товару». У 28 посилках, що готувалися до відправлення, правоохоронці виявили лампочки, всередині яких були заховані пакетики з психотропом Альфа-PVP.

Під час обшуку у квартирі затриманого правоохоронці виявили фасовані дози канабісу, MDMA, амфетаміну, електронні ваги та знаряддя для фасування. Загальна вартість вилучених речовин становить близько пів мільйона гривень.

Розслідування вели співробітники Голосіївського управління поліції спільно з управлінням боротьби з наркозлочинністю Києва під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури.

Чоловікові інкримінують незаконне зберігання та збут особливо небезпечних психотропів в особливо великих розмірах (ч. 2, ч. 3 ст. 307 ККУ). Обвинувальний акт вже передано до суду.

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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