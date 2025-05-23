Вместо света Альфа-PVP – киевлянин придумал новый способ доставки наркотиков

В Киеве будут судить наркоторговца, который распространял психотропы в лампочках через почту.

Фото: UA.KyivPolice

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Столичные следователи завершили расследование дела 35-летнего жителя Киева, которого обвиняют в распространении психотропных веществ через почтовые отправления. Злоумышленник паковал наркотики в обычные лампочки и отправлял их клиентам по почте. Об этом сообщила полиция Киева.

Полицейские задержали мужчину возле почтового отделения, когда тот пытался отправить очередную партию «товара». В 28 посылках, которые готовились к отправке, правоохранители обнаружили лампочки, внутри которых были спрятаны пакетики с психотропом Альфа-PVP.

Во время обыска в квартире задержанного правоохранители обнаружили фасованные дозы каннабиса, MDMA, амфетамина, электронные весы и орудия для фасовки. Общая стоимость изъятых веществ составляет около полумиллиона гривен.

Расследование вели сотрудники Голосеевского управления полиции совместно с управлением по борьбе с наркопреступностью Киева под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры.

Мужчине инкриминируют незаконное хранение и сбыт особо опасных психотропов в особо крупных размерах (ч. 2, ч. 3 ст. 307 УКУ). Обвинительный акт уже передан в суд.

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.