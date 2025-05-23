Практика судов
  1. В мире

В Шотландии запретят называть себя юристом без соответствующей квалификации

15:50, 23 мая 2025
Новый закон предусматривает штрафы до £2,500 за использование названия «юрист» без лицензии на предоставление правовых услуг.
В Шотландии запретят называть себя юристом без соответствующей квалификации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Шотландии планирует ввести уголовную ответственность для лиц, которые называют себя юристами без соответствующей лицензии. Такое нововведение предусмотрено законопроектом о регулировании юридических услуг, недавно одобренным шотландским парламентом. Об этом сообщает The Law Society Gazette.

Что изменится?

В отличие от титула «солиситор», который уже давно защищён законом, слово «юрист» (lawyer) до сих пор не регулировалось ни в Шотландии, ни в Англии и Уэльсе. Новый закон призван это изменить: теперь использовать это звание в коммерческой юридической деятельности смогут только лицензированные специалисты.

За нарушение предусмотрен штраф до £2 500. Закон направлен на повышение качества правовой помощи и защиту потребителей от мошенничества и некомпетентных советов.

Почему это важно?

Глава регуляторного комитета Law Society of Scotland Дэвид Гордон отметил, что этот закон — давно назревшая реформа. Он заявил: «До сих пор любой, даже без юридического образования, мог называть себя юристом и брать деньги за консультации. Это представляло серьёзную угрозу для потребителей».

Старое законодательство, которому более 40 лет, не соответствовало современным требованиям юридического рынка. Теперь же регулятор получит больше полномочий: быстрее реагировать на жалобы, регулировать работу юридических компаний и временно отстранять солиситоров в случае угрозы общественным интересам.

Споры вокруг независимости регулирования

Несмотря на поддержку идеи реформы, правительство отклонило рекомендации независимого обзора о создании полностью независимого регулятора — вместо этого основной надзор останется за Law Society, а его полномочия усилит Лорд-президент. Это решение уже подверглось критике со стороны экспертов в области конкуренции, которые усмотрели в нём конфликт интересов.

Глава Шотландской комиссии по юридическим жалобам Нил Стивенсон подчеркнул, что, хотя комиссия выступала за более глубокие изменения, принятый закон — это всё же шаг вперёд.

Министр по делам пострадавших и безопасности общества Сивиан Браун добавила: «Юридический сектор Шотландии играет ключевую роль в поддержании верховенства права. Люди должны иметь доступ к квалифицированной, прозрачной и эффективной правовой помощи — особенно в сложных и уязвимых ситуациях».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

юрист Шотландия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Фонд восстановления по соглашению между США и Украиной о недрах официально запущен – Юлия Свириденко

Министр экономики Юлия Свириденко заявила, что инвестиционный американо-украинский фонд запущен.

Собеседования в апелляционные административные суды – 22 мая не все кандидаты смогли дождаться собеседований

Два кандидата прошли собеседования, а еще два претендента на должности судей пока что подождут.

Пленум Верховного Суда решил, что законопроекты об изменении оснований привлечения судей к дисциплинарной ответственности требуют доработки

Законопроекты 13137 и 13137-1, касающиеся дисциплинарной ответственности судей и адвокатов, введения платных жалоб на судей, денежных взысканий за дисциплинарные проступки, должны быть доработаны.

Нужны ли в судах полковники и генералы, и будут ли такие судьи независимыми — Пленум Верховного Суда обсудил законопроекты о возвращении военных судов

Присвоение судьям воинских званий, прохождение ими военной службы и соответствующее подчинение командирам, иерархия – какие вопросы возникли во время Пленума Верховного Суда, который обсуждал законопроекты о возвращении системы военных судов.

ВАКС избрал Олегу Бачуну меру пресечения – залог в размере 2 млн гривен

Следствие считает, что бывший председатель ОАС города Киева просил у предпринимателя деньги за решение проблем с пересечением границы.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео