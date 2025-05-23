В Шотландии запретят называть себя юристом без соответствующей квалификации

Новый закон предусматривает штрафы до £2,500 за использование названия «юрист» без лицензии на предоставление правовых услуг.

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Правительство Шотландии планирует ввести уголовную ответственность для лиц, которые называют себя юристами без соответствующей лицензии. Такое нововведение предусмотрено законопроектом о регулировании юридических услуг, недавно одобренным шотландским парламентом. Об этом сообщает The Law Society Gazette.

Что изменится?

В отличие от титула «солиситор», который уже давно защищён законом, слово «юрист» (lawyer) до сих пор не регулировалось ни в Шотландии, ни в Англии и Уэльсе. Новый закон призван это изменить: теперь использовать это звание в коммерческой юридической деятельности смогут только лицензированные специалисты.

За нарушение предусмотрен штраф до £2 500. Закон направлен на повышение качества правовой помощи и защиту потребителей от мошенничества и некомпетентных советов.

Почему это важно?

Глава регуляторного комитета Law Society of Scotland Дэвид Гордон отметил, что этот закон — давно назревшая реформа. Он заявил: «До сих пор любой, даже без юридического образования, мог называть себя юристом и брать деньги за консультации. Это представляло серьёзную угрозу для потребителей».

Старое законодательство, которому более 40 лет, не соответствовало современным требованиям юридического рынка. Теперь же регулятор получит больше полномочий: быстрее реагировать на жалобы, регулировать работу юридических компаний и временно отстранять солиситоров в случае угрозы общественным интересам.

Споры вокруг независимости регулирования

Несмотря на поддержку идеи реформы, правительство отклонило рекомендации независимого обзора о создании полностью независимого регулятора — вместо этого основной надзор останется за Law Society, а его полномочия усилит Лорд-президент. Это решение уже подверглось критике со стороны экспертов в области конкуренции, которые усмотрели в нём конфликт интересов.

Глава Шотландской комиссии по юридическим жалобам Нил Стивенсон подчеркнул, что, хотя комиссия выступала за более глубокие изменения, принятый закон — это всё же шаг вперёд.

Министр по делам пострадавших и безопасности общества Сивиан Браун добавила: «Юридический сектор Шотландии играет ключевую роль в поддержании верховенства права. Люди должны иметь доступ к квалифицированной, прозрачной и эффективной правовой помощи — особенно в сложных и уязвимых ситуациях».

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