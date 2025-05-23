Евгению Шаблу присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

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Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Евгению Шаблу. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Шаблу Евгению Александровичу - капитану", - говорится в указе.

Отмечается, что он был удостоен звания Героя Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, Зеленский присвоил звание Герой Украины главе СБУ Василию Малюку.

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