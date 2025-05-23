Зеленський присвоїв звання Героя України Євгену Шаблу

Євгенію Шаблу присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».

ілюстративне фото, джерело: Суспільне

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Президент Володимир Зеленский присвоїв звання Героя України Євгену Шаблу. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Шаблу Євгенію Олександровичу — капітану", - йдеться в указі.

Зазначається, що він був удостоєний звання Героя України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Зеленський присвоїв звання Герой України голові СБУ Василю Малюку.

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