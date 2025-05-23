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Як онлайн оформити соціальну підтримку для родин з дітьми і тих, хто планує прийняти дитину – подробиці

22:00, 23 травня 2025
Держава спрощує доступ до соціальних послуг для сімей з дітьми.
Як онлайн оформити соціальну підтримку для родин з дітьми і тих, хто планує прийняти дитину – подробиці
Фото: dnipro.tv
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У межах Національного тижня безбар’єрності Міністерство соціальної політики України нагадує: більшість соціальних послуг для родин із дітьми — вже онлайн. На сайтах soc.gov.ua, diia.gov.ua та dity.gov.ua доступні оформлення допомог, подання заяв і консультації — без черг і зайвих походів до держустанов. Про це розповіли в Мінсоцполітики.

Не всі знають, що соціальні послуги — це не лише фінансова підтримка. Це й конкретна допомога у складних життєвих обставинах:

  • раннє втручання для дітей з інвалідністю,
  • денний догляд,
  • інклюзивна освіта,
  • кризові втручання,
  • соціальний супровід сімей з дітьми-сиротами.

Подати заявку на ці послуги можна через Соціальний портал Мінсоцполітики:

  • авторизація через КЕП, BankID або Дія.Підпис – розділ «Мої заяви» – «Подати нову заяву» – вибір послуги – заповнення – електронний підпис.

Важливо: повідомити про родину, що потребує підтримки, можна навіть без авторизації.

Онлайн-допомога: що і як оформити

Допомога одиноким матерям/батькам

Оформлення на порталі Дія.

  • Обрати послугу – подати заяву – вказати дані дитини, родини, доходів – підписати.

Допомога на дитину з тяжким захворюванням (без інвалідності)

  • Заява також через Дію. Потрібно додати довідку ЛКК про діагноз і за потреби — документи про опіку або усиновлення.

Для тих, хто хоче взяти дитину в родину

На платформі dity.gov.ua:

  • інструкції щодо усиновлення, опіки, патронату;
  • консультації зі служб у справах дітей;
  • історії сімей, що вже пройшли шлях усиновлення;
  • онлайн-курси про батьківство.

Консультацію щодо усиновлення чи створення прийомної сім’ї можна отримати онлайн: обрати відповідну послугу в Дії, заповнити форму, підписати заяву. Хоча в назві йдеться про усиновлення, консультація охоплює всі форми сімейного виховання.

Окремі сервіси в Дії:

  • Реєстрація кандидатом в усиновлювачі
  • Створення прийомної сім’ї / дитячого будинку сімейного типу
  • Оформлення як другого з батьків-вихователів
  • Становлення опікуном або піклувальником дитини
  • Допомога при усиновленні дитини

Процедура стандартна: подати заяву – вказати інформацію про дитину та родину – додати документи – підписати.

Цифровізація соціальних послуг — ще один крок до того, аби кожна дитина росла в турботливому середовищі, а родини мали менше бар’єрів і більше підтримки.

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діти Мінсоцполітики грошова допомога

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