Як онлайн оформити соціальну підтримку для родин з дітьми і тих, хто планує прийняти дитину – подробиці

У межах Національного тижня безбар’єрності Міністерство соціальної політики України нагадує: більшість соціальних послуг для родин із дітьми — вже онлайн. На сайтах soc.gov.ua, diia.gov.ua та dity.gov.ua доступні оформлення допомог, подання заяв і консультації — без черг і зайвих походів до держустанов. Про це розповіли в Мінсоцполітики.
Не всі знають, що соціальні послуги — це не лише фінансова підтримка. Це й конкретна допомога у складних життєвих обставинах:
Подати заявку на ці послуги можна через Соціальний портал Мінсоцполітики:
Важливо: повідомити про родину, що потребує підтримки, можна навіть без авторизації.
Онлайн-допомога: що і як оформити
Допомога одиноким матерям/батькам
Оформлення на порталі Дія.
Допомога на дитину з тяжким захворюванням (без інвалідності)
Для тих, хто хоче взяти дитину в родину
На платформі dity.gov.ua:
Консультацію щодо усиновлення чи створення прийомної сім’ї можна отримати онлайн: обрати відповідну послугу в Дії, заповнити форму, підписати заяву. Хоча в назві йдеться про усиновлення, консультація охоплює всі форми сімейного виховання.
Окремі сервіси в Дії:
Процедура стандартна: подати заяву – вказати інформацію про дитину та родину – додати документи – підписати.
Цифровізація соціальних послуг — ще один крок до того, аби кожна дитина росла в турботливому середовищі, а родини мали менше бар’єрів і більше підтримки.
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