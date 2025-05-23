Як онлайн оформити соціальну підтримку для родин з дітьми і тих, хто планує прийняти дитину – подробиці

Держава спрощує доступ до соціальних послуг для сімей з дітьми.

Фото: dnipro.tv

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У межах Національного тижня безбар’єрності Міністерство соціальної політики України нагадує: більшість соціальних послуг для родин із дітьми — вже онлайн. На сайтах soc.gov.ua, diia.gov.ua та dity.gov.ua доступні оформлення допомог, подання заяв і консультації — без черг і зайвих походів до держустанов. Про це розповіли в Мінсоцполітики.

Не всі знають, що соціальні послуги — це не лише фінансова підтримка. Це й конкретна допомога у складних життєвих обставинах:

раннє втручання для дітей з інвалідністю,

денний догляд,

інклюзивна освіта,

кризові втручання,

соціальний супровід сімей з дітьми-сиротами.

Подати заявку на ці послуги можна через Соціальний портал Мінсоцполітики:

авторизація через КЕП, BankID або Дія.Підпис – розділ «Мої заяви» – «Подати нову заяву» – вибір послуги – заповнення – електронний підпис.

Важливо: повідомити про родину, що потребує підтримки, можна навіть без авторизації.

Онлайн-допомога: що і як оформити

Допомога одиноким матерям/батькам

Оформлення на порталі Дія.

Обрати послугу – подати заяву – вказати дані дитини, родини, доходів – підписати.

Допомога на дитину з тяжким захворюванням (без інвалідності)

Заява також через Дію. Потрібно додати довідку ЛКК про діагноз і за потреби — документи про опіку або усиновлення.

Для тих, хто хоче взяти дитину в родину

На платформі dity.gov.ua:

інструкції щодо усиновлення, опіки, патронату;

консультації зі служб у справах дітей;

історії сімей, що вже пройшли шлях усиновлення;

онлайн-курси про батьківство.

Консультацію щодо усиновлення чи створення прийомної сім’ї можна отримати онлайн: обрати відповідну послугу в Дії, заповнити форму, підписати заяву. Хоча в назві йдеться про усиновлення, консультація охоплює всі форми сімейного виховання.

Окремі сервіси в Дії:

Реєстрація кандидатом в усиновлювачі

Створення прийомної сім’ї / дитячого будинку сімейного типу

Оформлення як другого з батьків-вихователів

Становлення опікуном або піклувальником дитини

Допомога при усиновленні дитини

Процедура стандартна: подати заяву – вказати інформацію про дитину та родину – додати документи – підписати.

Цифровізація соціальних послуг — ще один крок до того, аби кожна дитина росла в турботливому середовищі, а родини мали менше бар’єрів і більше підтримки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.